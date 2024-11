De boa, de meest nutteloze uitvinding sinds de appelboor, mag ergens in 2025 geen hoofddoek meer dragen. En geen keppeltje natuurlijk, maar dat is in Nederland toch al niet meer mogelijk zonder in elkaar gebietst te worden. MinJus David van Weel: "Op straat moeten BOA’s gezag uitstralen en neutraal opereren. Het gaat hierbij om de neutraliteit van het instituut dat iemand representeert en niet om de neutraliteit van de persoon." Straks gaat die malle Van Weel ons nog vertellen dat de sharia vanaf 2025 niet meer geldig is in Amsterdam-West! Welnu, omdat politie onder de minister valt, en boa's onder gemeenten, denken en dachten veel gemeenten dat een hoofddoek zoiets is als een baard. Bij GroenLinks bijvoorbeeld, daar hebben ze zo'n schijthekel aan vrije vrouwen, dat ze heel druk zijn om méér méér méér hoofddoekjes in Nederland te krijgen. De vorige MinJus Dilan Dinges echter probeerde de boa ook al relineutraal te krijgen, en aangezien die vage blikje-in-de-water-figuren heeeeeel graag agentje willen spelen (jammer joh) krijgen ze straks ook gewoon dezelfde regeltjes als de politie. Gefeliciteerd met jullie neutrale uitstraling, boa's!