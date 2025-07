We weten allemaal dat een treinreis een treinreis niet meer is, al jaren niet meer. Het is onmogelijk om als gezagsgetrouwe treinreiziger optimaal van een treinreis te genieten door kans op agressie, geweld tegen medewerkers of buitensporige bellers. Reizen met de NS is ronduit gevaarlijk geworden. En daarom heeft de NS een aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid gedaan om spoorboa's een wapen te geven dat zo efficiënt is, zo kundig vormgegeven, dat het alle problemen met één rake klap oplost: De Superboa de wapenstok! "De spoorgigant heeft een aanvraag voor een proef ingediend in Den Haag, waarna 75 medewerkers Veiligheid & Service (V&S’ers) zo’n wapen krijgen. Als de proef een succes is, wordt bekeken of alle 682 V&S-medewerkers worden uitgerust met een wapenstok," zo schrijft de T.

De proef komt natuurlijk veel te laat. Als die stok nou eerder aan de broekriem van elke spoorboa had gehangen, dan leefde Thomas de stoomlocomotief nog, dan reden de NS-treinen gewoon op tijd, had niemand in Nederland van de Tweede Wereldoorlog gehoord, was ons land ons land gebleven en zou bovenal DIT nooit zijn gebeurd. We zouden haast zeggen: 'beter laat dan nooit', maar de NS staat er helaas om bekend vaak voor dat laatste te kiezen.