Dit gun je niemand. Ben je net lekker te bellen in de eersteklas stilte coupé van de Nationale Wouter Koolmees Wegen, blijk je tegenover US EBRU oftewel Ebru Umar de Columnistiekse Columnist van Nederland te zitten. Die is: voor de duvel cq de Ordetroepen van Erdogan niet bang alsook tevens daarnaast niet op heur mondje gevallen (wat doet zo iemand in de stiltecoupé, red.). Wat volgt is een discussie over de vraag wie er eigenlijk de baas is in dit land, meer specifiek de openbare ruimte, meer specifiek de trein en dan helemaal specifiek de eerste klas stiltecoupé. Nou. Wie de baas is in deze discussie lijkt ons duidelijk. Hup Eeb!