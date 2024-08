Soort van screenshot uit de promo voor NS Flex die de Nederlandse Spoorwegen nu ongeveer 60 x per uur aan het rondspammen zijn op sociaalmedia X. Een trein die door oneindig laagland gaat. Raarrr, toen wij voor het laatst (vorige week) naar Nederland keken, stond het helemaal VOL! Van Heerhugowaard tot Brielle, van Roermond tot Den Helder, van Rotterdam tot Hoogeveen. Overal files, windmolens, vinexen, datacenters en distributiedingessen. Nu komen wij allang niet meer in een trein en rijden allemaal een SUV op fossiel, dus geachte gebruiker van de Gele Hel, wellicht dat u het weet... oewaar is dit?