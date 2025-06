We krijgen een nieuwe winkelketen in ons land! Die keten gaat heten: Blokker (NEW). Als we lezen wat ze in die winkels gaan verkopen weet je meteen dat het een winkelketen is die ongelooflijk veel succes zal hebben in Nederland, juist in deze tijd. Dat komt niet in de laatste plaats door het buitengewoon slimme concept. Zo wil de Blokker vol inzetten aanbiedingen, een goed pakkend logo (de naam Blokker zonder punt) en het verkopen van huishoudelijke artikelen voor MEENEEMPRIJZEN! Hoe komen ze er verdomme op? Winkels dus waar voor iedereen wat te vinden is. Sterker nog, winkels die eenvoudigweg broodnodig zijn in dit land en waardoor heel het volk weer gezellig uit winkelen gaat in een echte winkelstraat, waar zoveel mensen al zo lang naar smachten. Bovendien zal Blokker die B-troep-winkels als de Action ongetwijfeld van de markt knallen. En mocht het ondanks al die goede vooruitzichten toch een keer iets minder gaan, dan huurt Blokker gewoon een of andere Amerikaanse superactrice in voor een reclame die de winst ongetwijfeld weer zal opkrikken. Wij zien het helemaal goed komen met Blokker, deze winkelketen is volgens ons nog een lang leven beschoren!