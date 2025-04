Een grote stroomstoring trof maandag miljoenen mensen in Spanje en Portugal - met grote gevolgen. Maar hoe zit dat in Nederland? Volgens Hein van der Loo, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Almere, is de helft van alle brandweerposten in Nederland niet klaar… pic.twitter.com/QSgyZfuDQK

Hein van der Loo, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Almere, drukte ons gisteravond bij Nieuwsuur even met onze neuzen op de keiharde feiten: we zijn in Nederland niet voldoende voorbereid op een stroomstoring zoals we die begin deze week zagen in Spanje en Portugal. En 'we' is eigenlijk: de brandweer. Maar laat die nou net heel erg belangrijk zijn tijdens een stroomstoring. "Zeker de helft van de Nederlandse brandweerposten is niet voldoende voorbereid op een grote stroomstoring," zegt Van der Loo. Wat een zalige, bemoedigende woorden toch. Mensen, als die stroomstoring komt zitten we gewoon in één klap weer in de middeleeuwen. Handmatig vuur maken, kaarsen aan, terug naar de hoefsmid, gras en tulpenbollen eten, kinderen moeten weer BUITENSPELEN; als het stroomlot hier toeslaat kan het een regelrechte hel worden.

Aan de andere kant wonen er natuurlijk grote groepen mensen in dit land die middeleeuwse waarden juist hartelijk omarmen, wat dat betreft komen we als bevolking dan misschien wel wat dichter tot elkaar, misschien stopt het de polarisatie voorgoed als de progressievere Nederlander terug in de tijd wordt geworpen. Zonder stroom: harmonie! We beginnen erin te geloven, laat die stroomstoring maar komen! Van der Loo: "Het gebeurt zelden, de kans is heel klein, maar toch: wat als?"

WAT ALS???

Update - Het noodlot sloeg meteen toe in Enschede (zie hieronder), maar de stroomstoring is nu weer opgelost.