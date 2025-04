Gelukkig leven we in een democratie dus we krijgen immers waar we voor gestemd hebben!

OPINIE | De islamitische zuil in Nederland groeit, en zal in 2050 even groot zijn als de protestantse zuil https://t.co/0xNXCyxg11 #NDnl

U kende oud hoofddemograaf van het CBS Jan Latten natuurlijk al, want hij zegt om de zoveel tijd dat het misschien niet druk, maar vol is. Maar nu zegt hij ook dat de opmaak van die volheid toch wel opmerkelijke vormen aan begint te nemen. Er is namelijk een lichte stijging van het aantal protestanten, maar een veel minder lichte stijging van die invasieve concurrerende sociale orde.

"Voor de 15-18 jarigen is er een stijging van 8% in 2023 naar 14% die zich als protestants afficheren.

(...) Het aantal moslimjongeren groeit en ook bij hen is sprake van toenemende orthodoxie. Bij hen speelt culturele afzondering een belangrijke rol. Geloof fungeert daarbij als drager van de totale identiteit. Kleding, scholen, datingsites, het helpt allemaal mee aan een vorm van zelfsegregatie.

(...) Als de huidige jeugd ouder is geworden en we veronderstellen dat afgezien van aanhoudende immigratie verder niets verandert zouden rond 2050 - bij een bevolkingsomvang van 20 miljoen - 3 a 4 miljoen inwoners zich moslim noemen.

Door de demografische krimp van de autochtone bevolking zal de katholieke zuil klein blijven, de protestantse zuil zou de omvang van de islamitische zuil kunnen evenaren."

Extrapoleer het maar even hoor. Er wonen hier nu - hevig geconcentreerd in de Randstad - zo'n 1 miljoen moslims. Nu al beheersen die 1 miljoen zo hevig het nieuws en discours. Nou, dat dus, KEER VIER. Maar nogmaals, we leven in een democratie, dus u zult er wel op gestemd hebben.