ANP FOTO: De falafel noch het varken in kwestie

NEE TOCH? Wel toch! Grote terugroepactie van Jumbo's supermarkten, bekend van Raisa Blommestijn, want wat Jumbo zegt te verkopen als 'Falafel Libanese Stijl" verkochten ze eigenlijk als Jumbo's VARKENSVLEES des DOODS. Of het om varkensvlees des doods van Libanese varkens gaat, is niet bekend, maar dat dit een manier is om op slinkse wijze van moslims ongelovige varkens te maken is: plausibel. Daarnaast is het ook geen koosjere zaak voor Joden, gelukkig zijn die wel wat gewend. Geruststelling voor de moslims is dat ze doorgaans niet op het oer-Hollandse kneutertijdstip van ZES UUR het bord op schoot krijgen. Genoeg tijd dus om nog even snel de tajine te laten roken, een couscousje klaar te maken of een harira soepje te bereiden. En straks aan tafel knorren van smikkelgenot. Bedank ons later maar!