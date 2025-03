Hé kijk nou er is weer een reden om de uitspraak van Mona Keijzer dat Jodenhaat bijna onderdeel is van de cultuur in islamitische landen aan te halen. Nu blijkt namelijk dat het Hof in Amsterdam in januari uitspraak heeft gedaan in de zaak van een Afghaan die een artikel 12-procedure (bekend van de eerste zaak-Wilders) was begonnen om Keijzer alsnog door het OM te laten vervolgen. We wisten al dat 'iemand' dit had gedaan, maar nu blijkt het dus om een Afghaan te gaan die sinds 1999 in Nederland woont en het hier allemaal naar de ratsmodee ziet gaan omdat "mensen met een vluchtelingen achtergrond en/of islamitisch geloof, zoals hij, lichtvaardig en ongefundeerd worden beledigd".

En wat het Hof eigenlijk tegen de Afghaan zegt is: moet je eens even luisteren vriend, het kan best dat jij de uitspraak beledigend vindt, maar dit mag gewoon in een publiek debat. Bovendien "is er geen sprake van een wanverhouding tussen de ernst van de belediging en de functie ervan in het debat." Oftewel: Nederland is een vrij land en in een vrij land mag je gewoon je mening geven (zolang je geen komma's op de juiste plek zet, red.). Keijzer zegt vandaag in de T. dat ze met deze uitspraak in de hand nog eens naar het OM stapt om te eisen dat het eerdere oordeel dat Keijzer 'in beginsel schuldig' is aan groepsbelediging wordt teruggenomen.

"Keijzer verzoekt het OM nu om haar helemaal vrij te pleiten. Dan zal ze haar eigen zaak ook intrekken, anders zet ze die wel door. Die kant lijkt het wel op te gaan: het OM laat in een reactie weten de zaak van Keijzer af te wachten en het dan te bekijken." Wordt dus nog (maar ook weer juist niet) vervolgd.

