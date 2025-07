De vorige keer dat een minister met kaartjes van Nederland begon te strooien, was ze binnen no time foetsie (antwoord: Christianne van der Wal, VVD, stikstofkaart). Dus je zou toch zeggen dat ze in Den Haag ietwat voorzichtiger zijn met het plempen van kaarten die wel heel dichtbij komen. Maar ze zijn demissionair en dus compleet daas & nulfuks. Gisterochtend het bericht dat demissionair woonminister Mona Keijzer grootschalige extra woonwijken in 4 Nederlandse steden - Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo/Enschede en Helmond gaat realiseren - en des middags twitterde Keijzer op X een KAART van die grootschalige locaties. Tijd om in te zoomen ter nadere bestudering van de grootschalige locaties. Want het is Uw Huis en Uw Lawn. GeenStijl heeft alleen verstand van Alkmaar, Noord-Holland en moet heel hard lachen om al die mensen in Bergen en Heiloo die nu een vinex-wijk in hun hortensia NIMBY-tuin krijgen. Apeldoorn-Noord aka Het Loo, waar Wim-Lex en Amalia in het kroondomeinbos op kroondomeinbeestjes knallen, wordt als we KAART mogen geloven ook een grootschalige woonwijk. En voor Hengelo en Helmond zijn we nog op zoek naar betrokken correspondenten. Let The OPHEF begin!