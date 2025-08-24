Mooiste sportactie gisterenavond: Levi Rigters tegen Jamal Ben Saddik, 2.01 meter tegen 2.05 meter, twee giganten en op papier de twee grootste en belangrijkste uitdagers van Rico Verhoeven in de kickboksring. Twee van de bruutste beukers van dit moment en twee mannen ook die met één trap of stoot de tegenstander naar een andere dimensie kunnen snoeien. Of, zoals buitengewoon beenchirurg Badr Hari altijd heeft gedaan, naar het ziekenhuis.

Gelukkig bleef het edele geweld dit keer beperkt tot de ring en na een serie snelle stoten van de Marokkaan in ronde 1 en een evenwichtige ronde 2 sloeg Rigters in ronde 3 toe. 's Werelds enige cycloop met twee ogen, Ben Saddik, werd één met het canvas na een fenomenale spinning back kick uit de hel. En zo kun je heel hard zuipen in het café, of heel hard je best doen in de sportschool, na afloop is je lever vermalen tot zo'n gouden potje leverpastei van de Unox. Rigters gaat naar de finale van het zwaargewichtentoernooi van Glory met het oog op een nieuwe kans tegen TikTok-acteur Rico Verhoeven, Jamal Ben Saddik moet: TERUG NAAR DE TEKENTAFEL!