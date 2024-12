Rico Verhoeven is al meer dan tien jaar het alfamannetje van het kickboksen. Er wordt vaak geroepen dat het niet meer de tijd van de K1 is, en dat klopt, maar de knakker versloeg ze allemaal: Zimmerman, Gerges, Hari, Aerts, Ben Saddik, Osaro en Rigters ook al. En als die divisie zo zwak is: waar is dan de rest om die riem eventjes op te halen? Rico wordt er in ieder geval multimiljonair mee. Vanavond staat de volgende kroonprins klaar om de troon over te nemen: Levi Rigters. 2.02 meter en 112 kilo aan geweld. Verloor al een keertje van Rico, maar dat was als derde partij op de avond van een toernooi. Levi werd aanvankelijk door de ring geslagen, hoekte Rico desalniettemin neer met een spinning backfist uit de hel, maar hield het daarna toch niet meer vol.

Die partij toonde meteen de zwakte én de kracht van Rico. Hij is niet onfeilbaar - dat is bij zwaargewichten waar het in één klap voorbij kan zijn ook moeilijk - maar hij staat áltijd weer op. De laatste keer dat hij dat niet deed: in 2012, tegen Zimmerman, toen hij nog een Ricootje met babyvet op z'n wangen was. Rigters (wiens vader vorige week is overleden) is een stuk jonger, topfit, onvoorspelbaar, lenig en dynamisch, z'n trappen en knieën doen wat denken aan Remy Bonjasky in diens beste tijd, maar het is echt maar de vraag of hij over genoeg wapens beschikt om de tactische machine van Verhoeven te doen haperen. Als Rico (35) wint zal hij voor de fans nog 1x moeten vechten voor hij lekker kutfilms kan gaan maken in Hollywood: nog één keer tegen Jamal Ben Saddik, 's werelds enige cycloop met twee ogen.

PS. Ook op de kaart, de strijd in het lichtzwaargewicht: Tarik Khbabez tegen Donegi Abena

UPDATE - Caceres sloopt Touré

UPDATE - Maslobojev sloopt Latescu

UPDATE - Golden Wolf Bahram sloopt zijn rare tegenstander in R1

UPDATE - Lieve help wat zeggen we nu, maar die Donny Roelvink blijkt TOCH IETS TE KUNNEN. Die interviews doet-ie namelijk hartstikke leuk