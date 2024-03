Peter Aerts, Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Alistair Overeem, Sem Schilt. Illustere namen uit een ver verleden toen men thuisbleef voor de K1, waar houthakkers, slagers, cyclopen, schedelbrekers, kniemachines en nachtmerriefiguren van 2.12m elkaar tot moes beukten, miljoenen pakten en niet meer normaal over straat konden in Japan. De heavy weight division wordt tegenwoordig gedomineerd door vvd-icoon Rico Verhoeven die aan de ene kant een stikvervelende poseur is, als-ie zich weer bij z'n mattie Cumberto naar binnen heeft geslijmjurkt om een paar keer 'weet je wat het is' te roepen. Dat is Pipo Verhoeven. En dan heb je nog Rico Verhoeven die met bloed op z'n kop en het mes tussen z'n tanden Ben Saddik onthoofdde. Rico heeft altijd een 'ja maar' achter z'n naam. Ja maar hij kiest z'n gevechten uit, ja maar het is zo'n acteur, ja maar hij knokt geen toernooien ZOALS VROEGER. Nou, tot vandaag dus. Een toernooi. De twee beste en gevaarlijkste tegenstanders (Ben Saddik en Plazibat) doen helaas niet mee, maar wel allerlei andere randfiguren. Het doel: zo weinig mogelijk klappen krijgen in de twee potjes richting de finale. LIVE op Videoland, later meerrrr!

UPDATE - Prins Rigters gaat eerst neer tegen de Estse houthakker Jürjendal, die als kwalificatie Badr Hari nog had omgekapt. Maar Rigters wint toch, door Jürjendal in de tweede ronde van de planeet te maaien

UPDATE - Surprise! De veel grotere Cookie Osaro verliest op punten (maar dik) van de actievere Bahram Rajabzadeh

UPDATE - De Marokkaanse tank Nabil Khachab sloopt Bennie Adegbuyi

UPDATE - Rico heeft een heel vieze goatee lol

UPDATE - ... maar is veel te sterk en veel te goed voor die Laïdouni. Rico door naar de halve finale