Could we see Francis Ngannou vs. Rico Verhoeven? 👀 #HelwaniShow pic.twitter.com/u9wjMgwWIX

Nou bovenstaand dus Francis Ngannou, UFC-kampioen en huidig mede-eigenaar én na deze moordpartij zwaargewicht kampioen Professional Fighters League. Hij heeft er zin in: "Send me a deal". En ook volgens Rico's team lijkt te bevestigen dat er een soort van verkennende gesprekken gestart zijn: "Het spel is op de wagen”, bevestigt de manager van Verhoeven, Karim Erja. „Als eerste en boven alles telt nu 7 december voor Rico (zijn titelgevecht op Collision 7 tegen Levi Rigters, red.), maar hij heeft in zijn hoofd dat Ngannou daarna wat hem betreft de eerstvolgende is. Het is tijd om ook eens een andere kant van Rico te laten zien en dit is eigenlijk wat we al jaren willen, om ook de kickbokssport groter te maken.”

Met die 'andere kant van Rico' wordt dus z'n MMA óf boksen in plaats van kickboksen bedoeld, en MMA deed Rico negen jaar geleden eenmalig met succes - zie onderstaand. Het is onduidelijk of een eventueel MMA-gevecht ook onder volledige MMA-regels plaats zal vinden, maar Rico heeft natuurlijk een onmetelijke achterstand als het naar de grond gaat, als is dat ook niet perse Ngannou's domein.