Wat was nou de grootste vechtsport-happening van 2024? Een gevecht tussen een bejaarde en een treitervlogger, waarvan het meest memorabele wapenfeit de miljoenenopbrengst voor beide heren was. Een hele hoop tamtam vooraf, maar puntje bij paaltje was het gewoon een flink uitgemolken potje handjeklap tussen twee lachende derden terwijl de ziel van de kijker bont en blauw geslagen lag uit te kwijlen in de hoek. Nee, dat kunnen ze beter in... ROEMENIË. Om precies te zijn bij Real Xtreme Fighting (RXF), die u kunt kennen van de disciplines bitchslap en billenkoek of 1 gevecht van Rico Verhoeven in 2015. Bij RXF zie je echt nog het rauwe werk, zoals MMA ooit bedoeld was. Gasten die nog geen dag van hun leven in vorm zijn geweest stappen de kooi in om het tegen elke willekeurige m/v/x op te nemen. Het verloop van de wedstrijd lijkt compleet af te hangen van vechter welke soort drugs op heeft. 1 stap verder en je zit bij hondengevechten, die we dan weer behoorlijk stom vinden. RXF is als een knokpartij voor de deur van een foute danskroeg, maar dan met betere belichting. Deze week hielden ze hun kerstgala, waarvan we bovenstaande opkomst u niet wilden onthouden.