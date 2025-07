Als je denkt dat je alles wel hebt gezien op tv komt RTL met programma's die je inderdaad al wel hebt gezien: Boxing influencers. Eind vorig jaar werd ons nog een bitchfight tussen professioneel kickbokser Melvin Manhoef en professioneel zoon van Dries Roelvink Dave Roelvink voorgeschoteld en nu is het de beurt aan de twee vechters wier wapen het mondje is. RTL Boulevard-gezicht Rob Goossens en Jan Roos' juicezoon Dennis Schouten stappen de ring in om voor eens en voor altijd uit te maken wie we serieuzer moeten nemen in het leven. Een ouderwets gevecht tussen twee mannen lost namelijk alle problemen op, zo leert de wereldgeschiedenis ons. Dus worden de messen geslepen, de keeltjes geschraapt, de handjes ingevet en de nageltjes geknipt. En wij gaan ons account op Videoland afstoffen, want voor een paar rake klappen zijn we altijd te porren. Wij zetten onze duiten op Dennis the Menace en schrijven in de agenda: 5 oktober Roddel in de Jungle!