Maar RTL Boulevard, het journalistieke geweten van Nederland, heeft dus een fragment waarin Rob Goossens het over Linda de Mol heeft UIT DE UITZENDING GEKNIPT. Dat was een 'keuze van de hoofdredactie' en na het beluisteren van bovenstaand fragment uit De Communicado's (luistertip) kunnen wij wel zeggen: een absurde keuze van de hoofdredactie. Rob Goossens was zelf een beetje in de penarie gekomen omdat hij door 16 mensen van aanranding wordt beschuldigd appjes heeft gestuurd (WAT? APPJES!? OH NEE?! HOOGSTE BOOM) en probeerde vervolgens een vergelijking te maken tussen zijn eigen situatie en die van Linda de Mol, die al jarenlang haar vriend Jeroen Rietbergen de hand boven het hoofd houdt. Een beetje een rare vergelijking, maar Goossens zegt in dit fragment echt helemaal niks wat niet door de beugel kan. RTL Boulevard heeft het uit de uitzending gehaald omdat het 'niet redactioneel voorbereid' zou zijn. Maar als je iedere opmerking uit RTL Boulevard (een 'live' 'nieuws' 'programma') gaat knippen die niet redactioneel is voorbereid, houd je alleen nog maar uitspraken van Bridget Maasland over en daar zit ook niemand op te wachten.

Dat RTL Boulevard dit stuk nu wel uit alle herhalingen heeft geknipt is volslagen van de pot gerukt en dat dit nieuwsbericht over de keuze van de hoofdredactie met een malle verklaring van de hoofdredactie nu doodleuk op de site van RTL Nieuws staat is een keuze van de hoofdredactie van dat laatste programma waar wij eigenlijk niet helemaal bij kunnen. De tering man, zelfs Roddelpraat heeft meer journalistieke ruggengraat.