Surprise! Boomsma (Diederik) van CDA via NSC naar JA21
Goh nou
NOU wat een polderpolitieke ontwikkelingen toch weer! Eerst de kalief in een oranje jumper gehesen door z'n makkers van Islamitische Staat Nederland, nu Diederik Boomsma per direct WEG bij NSC. Volgt natuurlijk op de implosie van die club, de strijd om de opvolging van Pieter Omtzigt en de manier waarop Boomsma van de weg werd gedrukt om ruimte te maken voor de bloedsaaie bruineboterhammenvreter Eddy van Hijum. Het mag geen wonder heten: Boomsma, eerder kroonprins van de Amsterdamse (!) CDA, kruipt bij JA21 in bed om daar z'n politieke droom te verwezenlijken. In tegenstelling tot de naar BBB vertrokken Agnes Joseph laat Boomsma z'n zetel achter. Hij komt terecht op plek 6 op de kieslijst, in de laatste peiling van Maurice staat JA21 op 7 zetels.
Wij verwelkomen @DiederikBoomsma bij #JA21! Hij staat op plek 6⃣ van onze concept-kandidatenlijst en gaat in de Tweede Kamer keihard werken om de ongecontroleerde immigratie naar ons land eindelijk te stoppen. pic.twitter.com/EEkXgX3lDF— JA21 (@JuisteAntwoord) August 15, 2025
DE LIJST
Lijst van #JA21. Oud-Europarlementariër Hoogeveen op 4, fractievoorzitter Leefbaar R’dam op 5 en steunpilaar-Statenleden Van den Berg en Goudzwaard op 7 en 8. Op 10: ander oud-raadslid Leefbaar. pic.twitter.com/JEMZDIoV2i— Chris Aalberts (@ChrisAalberts) August 15, 2025
Reaguursels
