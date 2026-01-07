achtergrond

Mislukt sterrenstelsel ontdekt

Peter van der Vorst weggepromoveerd naar eigen planeet

Geweldig nieuws uit de wetenschap: Voor het eerst zien astronomen een mislukt sterrenstelsel: ‘Leeg huis waar niemand is komen wonen’. Ze dachten nog wel dat het zo makkelijk was: "Gooi voldoende gas op een hoop, en de zwaartekracht doet de rest." Maar nee dus. "Maar op ruim 14 miljoen lichtjaar afstand van de aarde hebben sterrenkundigen nu een gaswolk gevonden waarin geen ster te bekennen is. ‘Een beetje als een leeg huis waar nooit iemand is komen wonen,’ aldus Rachael Beaton van het Space Telescope Science Institute in Baltimore." Wel kun je er in de gaswolk achter komen dat 62% van de Nederlanders deze dagen een beetje voorzichtiger aan doet vanwege de sneeuwval. Ook is er, als je goed luistert, gestotter te horen over of er dit lichtjaar een E-E-Elf-Elfstedentocht komt. En af en toe wordt er verbinding gelegd met een heel klein sterretje (een zogeheten rode dwerg) uit een nabijgelegen stelsel dat uitlegt dat ons sterrenstelsel kapot worden gemaakt door die verschrikkelijke sociale media. Renze Klamer heeft al laten weten dat hij niet meer meedoet aan verder astronomisch onderzoek.

Tags: sterren, astronomie, mislukt
@Ronaldo | 07-01-26 | 17:00 | 64 reacties

Reaguursels

