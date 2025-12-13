Vanavond naar buiten voor de GEMINIDIEDENDNENDEN
Klinkt als uw soa, is het niet
Tijd om weer eens te luisteren naar de verdrietige conclusie van uw schermtijdrapport. De boel de boel, kleine Bikkel nog even volstouwen met Bambix groeimelk, Samantha naar de naaiclub joekelen en dan hup naar buiten met uw computerkop. De GEMINIDEN. De jaarlijkse sterrenzwerm met een naam als een soa van ome Cor, die ons confronteert met onze nietigheid. Het is mooi weer, dus dat treft. De grootste winkans hebt u in het zuidoosten, maar om daarvoor nou helemaal naar Nuth, Wijnandsrade of Grijzegrubben te verhuizen is ook zo wat. Veel plezier met kijken allemaal, verreweg onze favoriete ster is Vega.
🌠 Opgelet! Dit weekend krijgen we een spectaculaire meteorenzwerm te zien. In de nacht zaterdag - zondag zijn liefst ~100 vallende sterren/uur zichtbaar. Wij gaan een eindje rijden voor helder weer... #geminiden— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) December 12, 2025
Hier de beste kijkrichting en het aantal vallende sterren per uur: pic.twitter.com/9TWI6w8Qlg
Nou ja en op uw scherm kijken kan ook
Reaguursels
