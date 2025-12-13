achtergrond

Vanavond naar buiten voor de GEMINIDIEDENDNENDEN

Klinkt als uw soa, is het niet

Tijd om weer eens te luisteren naar de verdrietige conclusie van uw schermtijdrapport. De boel de boel, kleine Bikkel nog even volstouwen met Bambix groeimelk, Samantha naar de naaiclub joekelen en dan hup naar buiten met uw computerkop. De GEMINIDEN. De jaarlijkse sterrenzwerm met een naam als een soa van ome Cor, die ons confronteert met onze nietigheid. Het is mooi weer, dus dat treft. De grootste winkans hebt u in het zuidoosten, maar om daarvoor nou helemaal naar Nuth, Wijnandsrade of Grijzegrubben te verhuizen is ook zo wat. Veel plezier met kijken allemaal, verreweg onze favoriete ster is Vega.

Nou ja en op uw scherm kijken kan ook

Tags: geminiden, sterren, naar buiten
@Mosterd | 13-12-25 | 14:30 | 26 reacties

Reaguursels

