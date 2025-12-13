Tijd om weer eens te luisteren naar de verdrietige conclusie van uw schermtijdrapport. De boel de boel, kleine Bikkel nog even volstouwen met Bambix groeimelk, Samantha naar de naaiclub joekelen en dan hup naar buiten met uw computerkop. De GEMINIDEN. De jaarlijkse sterrenzwerm met een naam als een soa van ome Cor, die ons confronteert met onze nietigheid. Het is mooi weer, dus dat treft. De grootste winkans hebt u in het zuidoosten, maar om daarvoor nou helemaal naar Nuth, Wijnandsrade of Grijzegrubben te verhuizen is ook zo wat. Veel plezier met kijken allemaal, verreweg onze favoriete ster is Vega.