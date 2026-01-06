Dag 10 van de protesten in Iran inmiddels en terwijl onze vrolijke Amerikaanse vriend met een 'Make Iran Great Again'-petje staat te wapperen vechten de dapperen aldaar, met gevaar voor eigen leven (inmiddels al 29 dood, 1.200 opgepakt), voor hoop, toekomst, vrijheid en minder zwartgallige islamgeïnspireerde ongezelligheden. Ook vannacht en vandaag weer 'clashes' tussen demonstranten en de haatminions van het regime, in steden als Mashhad en Lahijan, maar nu ook in het hart van Teheran. Het gaat los bij de Grand Bazaar, een soort Zwarte Markt van Beverwijk maar dan met minder mensen die eruit zien als Iraniërs. De shopkeepers hadden aangekondigd in opstand te komen, het is gebeurd, en het zijn er veel: de Grand Bazaar is een kilometerslange bazaar met tienduizenden winkeltjes, stalletjes, uitbaters. Matten, traangas, onderdrukking, repressie. Het is een opstand, maar nog niet de totale revolutie. Het is TIJD.