Iran. 'Shopkeepers' Grand Bazaar Teheran komen in opstand, regimetroepen grijpen in met traangas
Hup Iraniërs
Shopkeepers gathered at the Tehran Grand Bazaar on Tuesday and chanted slogans including “This is the final battle, Pahlavi will return” and “This year is a year of blood, Seyed Ali will be overthrown,” referring to Iran’s former ruling dynasty and Supreme Leader Ali Khamenei,… pic.twitter.com/fhokJ3FaEx— Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026
Dag 10 van de protesten in Iran inmiddels en terwijl onze vrolijke Amerikaanse vriend met een 'Make Iran Great Again'-petje staat te wapperen vechten de dapperen aldaar, met gevaar voor eigen leven (inmiddels al 29 dood, 1.200 opgepakt), voor hoop, toekomst, vrijheid en minder zwartgallige islamgeïnspireerde ongezelligheden. Ook vannacht en vandaag weer 'clashes' tussen demonstranten en de haatminions van het regime, in steden als Mashhad en Lahijan, maar nu ook in het hart van Teheran. Het gaat los bij de Grand Bazaar, een soort Zwarte Markt van Beverwijk maar dan met minder mensen die eruit zien als Iraniërs. De shopkeepers hadden aangekondigd in opstand te komen, het is gebeurd, en het zijn er veel: de Grand Bazaar is een kilometerslange bazaar met tienduizenden winkeltjes, stalletjes, uitbaters. Matten, traangas, onderdrukking, repressie. Het is een opstand, maar nog niet de totale revolutie. Het is TIJD.
Senator Graham and President Trump pose for photo, with the president holding a “Make Iran Great Again” hat. 👀 pic.twitter.com/mipcLKJ4iW— Breaking911 (@Breaking911) January 5, 2026
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران سرکوب سهشنبه ۱۶ دی درون ایستگاه ۱۵ خرداد در بازار تهران گاز اشکآور شلیک کردهاند. pic.twitter.com/NwRX91yCw9— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 6, 2026
🔴 Grand Bazaar, Tehran. Tue Jan 6, 2026— Savakzadeh (@Savakzadeh) January 6, 2026
JUST IN: People seem to be controlling the Bazaar again! Keep sharing what is happening inside Iran. Islamic Republic falling will change the whole world for the better. pic.twitter.com/mZ7rImcmmo
ویدیوی رسیده نشان میدهد همزمان با اعتصاب سراسری کسبه بازار بزرگ تهران در سهشنبه ۱۶ دی، ماموران مقابل آنها صف بستهاند. pic.twitter.com/RkN263zzTM— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 6, 2026
Ook elders
🔴 More crowds forming in Tehran:— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 6, 2026
"Reza Shah, bless your soul"
The regime thought this had all fizzled out and didn't expect a surge like this. They're absolutely freaking out.
pic.twitter.com/7fpgclelke
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Dag vier massademonstraties Iran. Burgers nemen legerbasis Iraanse Revolutionaire Garde in, eerste militair regime legt het loodje, internationale gemeenschap muisstil
Het is overduidelijk nog geen revolutie, maar krijgt steeds meer de potentie om daarin uit te monden
Grootste demonstraties in Iran sinds 2022 houden aan, 'traangas en kogels ingezet door regime'
Iraanse editie Elsfest verloopt niet zonder slag of stoot
Jonge Nepalezen in opstand: Parlement en woning premier in de fik gezet, ministers aangevallen
Hoofdstad Kathmandu lijkt gevallen.
De GeenStijl Podcast: nabeschouwing twaalfdaagse oorlog
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke