Brante en Immink - VN hartje Iran
Wat waren de Verenigde Naties denkende? Iran als vice-voorzitter voor de VN-commissie voor Sociale Ontwikkeling. Een commissie die gaat over democratisering, gendergelijkheid en tolerantie. Het is bijna alsof Trump achterloopt met bombarderen op het kosmische script voor de injectie van democratie, gendergelijkheid en tolerantie in een van de donkerste krochten van het Sjiitische smaldeel van de Islamitische wereld.
Ondertussen verschijnt in de oneindige dans van het bewustzijn soms een figuur als Jeffrey Epstein als een intense projectie van de collectieve schaduw – die verborgen laag in ons allemaal waar onverwerkte verlangens, macht, angst en scheiding huizen. (Deepak Chopra)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Terugkijken. Keyvan Shahbazi bij VI over wreedheden Iraans regime, Johan Derksen: "100 keer erger dan Gaza"
De heren van VI die ademloos luisteren...
Massamoord Iran. 'Minstens 30.000 doden op 8 en 9 januari'
Ter illustratie: capaciteit van het Philips Stadion is 35.000
Eindelijk! Europees Parlement veroordeelt doodschieten duizenden Iraanse demonstranten
Foto: iets dat door het Europees Parlement wordt veroordeeld
Iran. Ruim 24.000 arrestaties, minstens 5.000 doden, geruchten over chemische wapens, Trump roept op tot einde Khamenei (maar doet niets)
Pogingen af te rekenen met uitzichtloze situatie steeds uitzichtlozer
Onderwaterwereld GERED: VN-Oceaanverdrag van kracht
De internationale wateren binnenkort:
Sigrid Kaag lid van ondersteunende Gazaraad
Dus Donald Trump is... haar BAAS?