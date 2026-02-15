achtergrond

Brante en Immink - VN hartje Iran

Wat waren de Verenigde Naties denkende? Iran als vice-voorzitter voor de VN-commissie voor Sociale Ontwikkeling. Een commissie die gaat over democratisering, gendergelijkheid en tolerantie. Het is bijna alsof Trump achterloopt met bombarderen op het kosmische script voor de injectie van democratie, gendergelijkheid en tolerantie in een van de donkerste krochten van het Sjiitische smaldeel van de Islamitische wereld. 

Ondertussen verschijnt in de oneindige dans van het bewustzijn soms een figuur als Jeffrey Epstein als een intense projectie van de collectieve schaduw – die verborgen laag in ons allemaal waar onverwerkte verlangens, macht, angst en scheiding huizen. (Deepak Chopra)

@Brante en Immink | 15-02-26 | 20:00 | 51 reacties

