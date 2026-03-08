Goedemorgen, zijn we weer (05:00). Het is nog vroeger dan gisteren maar vandaag zal het in ieder geval spannender worden. Verstappen lag er gisteren na één bocht al af en mag daarom vanaf P20 starten terwijl teamgenootje Hadjar prima P3 pakte en die glibber Russell vanaf Pole vertrekt. Een inhaalrace is dus gewenst om het seizoen een beetje aardig te beginnen, en dan helpt het in ieder geval dat de Cadillacs stilstaan als ze rijden, de Aston Martins bij het gasgeven exploderen, Hamilton in z'n broek schijt, de Williamsen alleen achteruit gaan en de Alpines mekaar vast van de baan rossen. Scheelt weer! De Red Bull is mooi blauw, net als de Australische hemel. We pakken koffie, thee en ontbijtkoek en proppen het allemaal snel in onze mik voordat de vijf rode lichten aan zijn de eerste race van het seizoen begint met hopelijk 58 rondjes volgas (o nee kan niet met die regels haha) op het Albert Park Circuit. Live naar de baan nu voor de GP van Australië.

Update - Megastart Ferrari, Leclerc op 1. Lindblad geweldig ook.

Update - Er wordt in ieder geval wel geracet.

Update - Russell weer ouderwets aan het zeiken. Verstappen P11 nu.

Update - De eerste Ford-motor is ERAAN. Hadjar OUT.

Update - VSC

Update - Mercedessen pitten.

Update - Same old chaos bij Ferrari.

Update - VSC

Update - Verstappen PIT maar blijft achter Lindblad.

Update - Hee die gezellige en altijd goed getimede Viaplay-reclames zijn er gelukkig ook nog.

Update - VSC

Update - George Russell wint vanaf pole. Antonelli P2. Leclerc 3. Verstappen van P20 naar P6. Knap. Eerste race met de nieuwe regels, roept u maar: tevreden?