Beste racevrienden, welkom op de dag der dagen. Het is zondag 7 december 2025 en dat betekent onderuit op t puntje van onze stoel voor de GP van Abu Dahbi, de allerlaatste race van het jaar. Op de plek waar Verstappen het al eens besliste in de laatste ronde, in een iconisch moment voor de eeuwigheid (opwarmertje HIER). Wordt er vandaag weer zo'n legendarisch Verstappen-moment toegevoegd aan die speciale sport-vitrinekast in ons geheugen? Het hele seizoen liep hij achter de feiten aan, de McLarens waren veel en veel sterker, maar HIJ VOCHT ZICH TERUG. Onze Oranjeleeuw kwam in Qatar zelfs op gelijke hoogte met de McLaren-jochies wat overwinningen betreft. We moeten echter wel realistisch blijven: Verstappen heeft een boel geluk nodig. Alleen, we zeggen het nog maar een keer, ALLES IS MOGELIJK IN DE Formule 1. En wij gaan hopen, bidden, smeken, drinken, duimen, janken dat het zo'n dag waarop het zijn kant op valt. De dag waarop Max Verstappen zijn vijfde pakt. Hoe dan ook hebben we mogen genieten van een ongekend spannend seizoen dat Verstappen tot op het laatste moment spannend wist te houden op zijn eigen glorieuze, maxistrale wijze. Enfin, op naar de laatste finishvlag, de laatste rondjes van seizoen 2025, wat er gaat gebeuren gaan we zo zien. Dusss... snel LIVE - voor de laatste keer dit jaar - naar het Circuit van Abu Dhabi voor de ONTKNOPING van het F1-seizoen met Max Verstappen vanaf POLE!

Update - Verstappen op 1 na bocht 1.

Update - Piastri haalt Norris in. BUITENOM.

Update - Norris PIT, komt achter Antonelli op P9.

Update - Verstappen PIT. Geen kamikaze van Yuki.

Update - Norris met 4 banden BUITEN DE BAAN! NOTED.

Update - MaFIA. Nu is het zogenaamd Yuki's schuld dat Norris ervoor kiest helemaal links buiten de baan in te halen.

Update - YUKI 5 seconden. Nu wachten op straf voor Norris.

Update - NORRIS KRIJGT GEEN PENALTY van de maFIA

Update - Viaplay met een Norris-ode.

Update - Norris PIT.

UPDATE - MAX VERSTAPPEN WINT DE GP VAN ABU DHABI. Anticlimax: Norris Wereldkampioen. Overwinningen dit seizoen: MAX: 8. Norris: 7. Piastri 7. Het mocht niet zo zijn dit jaar, teveel laten liggen in al die races waarin het sowieso niet ging. Zonde, jammer, tranen drogen en volgend jaar zonder DRS met nieuwe wagens gewoon voor die VIJFDE gaan. Tot volgend jaar racevrienden, wat hebben we genoten!