Ja gisteren was het even geen gejubel, gejuich en wel heel veel gejank want Verstappen deed wat hij kon en schopte het daarmee tot een 'bedankt voor het meedoen'-plek 16. En dat belooft niet veel: goeds voor de race. Hoewel, vorig jaar kwam Verstappen vanaf P17 en werd nummero uno. JUIST OP DEZE BAAN - al start-ie dit keer uit de pitstraat. Een probleem is ook dat de McLarens nu 10x beter zijn op deze baan en dat de Mercedessen 8x beter zijn op deze baan en de Ferrari's 6x beter zijn op deze baan en ZELFS ALONSO 3X beter is op deze baan. Watskebeurt Red Bull??

Het wordt nu onmogelijk welhaast superlastig om nog wereldkampioen te worden. Maar goed, een ongeluk zit in een klein hoekje, en Kimi Antonelli is klein en beukt hopelijk Norris eraf in hoek/bocht 1. En dan kan t gewoon weer hè. We zeggen: Antonelli wint, Norris schuift eraf en Verstappen rijdt naar een prima P5. Eens zien of we krijgen wat we vragen tijdens de Grand Prix van Brazilië, LIVE op Interlagos.

Update - GEEL door Boterletter in z'n thuisrace.

Update - Safety Car. Hamiltons neus er ook af.

Update - Safety Car ENDING.

Update - Viaplay zat nog ff in de reclame maar Leclerc ligt ERAF. VERSTAPPEN P13 nu.

Update - VSC. Leclerc OUT!

Update - Verstappen kennelijk lek gereden, maar hoeft nu niet meer te pitten, als-ie dat redt op de Mediums.

Update - DRUPPELS

Update - 10 seconden straf voor Piastri. Voelt beetje mwah...

Update - Max nu (rondje 21) P5!!!!!

Update - Max, gestart vanuit de pitstraat, ligt op: P1!

Update - Max kan op jacht naar het podium met zijn rode banden.

Update - MAX PAKT RUSSELL. Rijdt op een podiumplek na start uit de PITSRAAT.

UPDATE - DRIVE OF THE DAY YEAR. Verstappen naar het podium: P3!!! We zeggen het nog maar een keer: hij startte vanuit de PITSTRAAT. Sowieso een van de leukste races van het jaar. Norris wint en Antonelli blijft toch knap voor Max.