Boa tarde liefhebbers van de racesport, we zijn in Braazioew, beter bekend als Brazilië, voor de dames op de Copacabana voor de ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1, dat na dit weekend nog maar drie races telt. De Ronaldo's en don'ts op Interlagos zijn simpel. Do: je best Verstappen. Don't: doe je best Norris en Piastri. Lachebekje Norris kan (helaas) weer lachen want hij lijkt lekker te gaan op de Braziliaanse baan, maar in de Sprint kan van alles gebeuren en Norris zal misschien wel iets minder geneigd zijn tot het nemen van risico's nu hij het kampioenschap in eigen hand heeft. Stijlloze voorspelling: Antonelli wint een keer, laten we eens gek doen. Vanavond om 19.00 uur kunt u hier ook nog gezellig van de Kwali genieten, maar eerst gaan we kijken naar 24 rondjes op een natte baan met droge banden. Dus we schakelen rápido LIVE naar Interlagos voor de SPRINT in de GP van Brazilië.

UPDATE - PIASTRI ERAF. En nog twee eraf. Colapinto en de Hulk.

Update - Safety Car.

Update - RODE VLAG. Bandenstapel moet gerepareerd worden. Nou even geduld dus aub.

Update - Over 10 minuten gaan we weer racen.

Update - De Hulk kan doorrrrr. Ze starten zo allemaal achter de safety car.

Update - Max is naar de gele band gegaan, Norris juist naar rood.

Update - Racen

Update - Boterletter en Albon knallen eraf in bocht 1.

Update - Norris wint de Sprint, Antonelli niet. Zonde, nu kijken of alles oké is met Albon. Nou met Albon is het prima, maar sjeeeessss wat knalde Boterletter er hard af.

Update - Enfin, tot 19.00 uur, dan gaan we kwalificeren!