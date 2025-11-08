LIVE! Kampioenssprint en Klassekwali van Max gevraagd op INTERLAGOS
WK nog wat langer spannend?
Boa tarde liefhebbers van de racesport, we zijn in Braazioew, beter bekend als Brazilië,
voor de dames op de Copacabana voor de ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1, dat na dit weekend nog maar drie races telt. De Ronaldo's en don'ts op Interlagos zijn simpel. Do: je best Verstappen. Don't: doe je best Norris en Piastri. Lachebekje Norris kan (helaas) weer lachen want hij lijkt lekker te gaan op de Braziliaanse baan, maar in de Sprint kan van alles gebeuren en Norris zal misschien wel iets minder geneigd zijn tot het nemen van risico's nu hij het kampioenschap in eigen hand heeft. Stijlloze voorspelling: Antonelli wint een keer, laten we eens gek doen. Vanavond om 19.00 uur kunt u hier ook nog gezellig van de Kwali genieten, maar eerst gaan we kijken naar 24 rondjes op een natte baan met droge banden. Dus we schakelen rápido LIVE naar Interlagos voor de SPRINT in de GP van Brazilië.
UPDATE - PIASTRI ERAF. En nog twee eraf. Colapinto en de Hulk.
Update - Safety Car.
Update - RODE VLAG. Bandenstapel moet gerepareerd worden. Nou even geduld dus aub.
Update - Over 10 minuten gaan we weer racen.
Update - De Hulk kan doorrrrr. Ze starten zo allemaal achter de safety car.
Update - Max is naar de gele band gegaan, Norris juist naar rood.
Update - Racen
Update - Boterletter en Albon knallen eraf in bocht 1.
Update - Norris wint de Sprint, Antonelli niet. Zonde, nu kijken of alles oké is met Albon. Nou met Albon is het prima, maar sjeeeessss wat knalde Boterletter er hard af.
Update - Enfin, tot 19.00 uur, dan gaan we kwalificeren!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! Grand Prix van Mexico in het StamCafé
Mexicaanse glorie na de KLIK
LIVE! Kwalificeren met MAXI&CO in het StamCafé
Gassen met je burrito
LIVE! Grand Prix van de VS in Austin met MAX op POLE
Ready for the RaceRodeo?
LIVE! GP van Singapore met koelvest aan
Hoeveel Safety Cars gaan we krijgen?
LIVE! Verstappen vanaf POLE op MONZA
Knallen met je uitlaat
LIVE! GP Nederland op Zandvoort met Verstappen vanaf P3
De zon gaat weer schijnen
LIVE! F1 Kwalificatie op droog ZANDVOORT
Hard gelag in de Gerlach of met blind gemak door het Scheivlak