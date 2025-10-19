Alles is GROTER in Texas, zeggen ze weleens, maar wat het allergrootste is dat Texas ooit gezien heeft is Max Verstappen. Zijn kansen op de titel halverwege het seizoen: nul komma nul (0,0). Zijn Red Bull deed het niet, het team maakte fouten, Horner moest weg, Mekies kwam, de McLarens waren veel en veel sneller en het leek allemaal een saai en door die jankerds gedomineerd seizoen te worden. Maar dat was buiten het feit dat Max Max is gerekend. En nu zijn de tafels gedraaid, heeft Max weer kansen en is hij OP JACHT. Gisteren zagen we een meesterlijke Sprint & Kwali en lagen de jankerds eraf. Vandaag gaat hij op jacht naar de Texaanse winst met Norris naast zich op P2. Bocht 1 wordt dus even overleven, daarna gaat hij uiteraard weer alles geven. Want Max is GROOT. Stijlloze voorspelling: Max wint. Snel naar Austin, Texas om dát te zien!

Instant Update - Prachtig gezongen volkslied én een geweldige flyover van helikopters uit: HOLLAND (van de Koninklijke Luchtmacht dus)!

Update - VSC: Antonelli en Sainz hebben elkaar geraakt en Sainz ligt eruit. Antonelli rijdt voorlopig nog.

UPDATE - Shaboozey(?) vlagt de zaak af en daarmee WINT MAX VERSTAPPEN DE GP VAN AUSTIN, TEXAS, USA!! Lachebekje Norris P2. Leclerc P3. Zo, weten die Amerikanen (en Mexicanen) ook weer wat een écht volkslied is.