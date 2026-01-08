Sensationele SNEEUWJACHT in Het StamCafé
Nederland kleurt ROZE
EC high resolution radar prog vr 00.00 - 24.00h. Voor het noordoosten / Waddengebied is er kans op een zeldzame sneeuwjacht! #WINTER #sneeuw pic.twitter.com/HPS6Shmu3t— Michael vd Poel (@WeermanMichael) January 8, 2026
Vaarwel iedereen en voor hunnie in het Noorden in het bijzonder. Het was prettig u gekend te hebben. Hebt u net WOII, Hippies, Lubbers, Zure Regen, Bankencrisis, Immigratie, COVID, CO2, Fijnstof, VVD66, Schiphol en Vogelgriep overleefd, gaat u er alsnog aan wegens sneeuwjacht, gevoelstemperaturen van min 15. Rijkswaterstaat heeft Het Noorden al een bindend thuisblijf-advies gegeven wegens Co de Oranje vanaf 00:00 uur voor Friesland, Groningen, Drente en de Waddeneilanden, en daarna is heel Nederland de sjaak met windchill temps die u al vijf meter buiten de voordeur doen bevriezen. Voor iedereen die vandaag dat winterfilmpje uit 1979 plempte met de woorden "toen deden we er niet moeilijk over" - eh nee. Uw aller Pritt was erbij, en het was tiefusverschrikkelijk. De scholen gingen dicht & de jeugd kreeg ArbeitsEinsatz. Die meisjes moesten boodschappen brengen naar dorpen vijf kilometer verderop, en de jongens moesten toegangswegen (200m) van boerderijen uitgraven TERWIJL WE OOK HADDEN KUNNEN GAMEN. Probeer het maar. Pijltjes links rechts & spatiebalk is schieten. GAME ON. Highscores in de comments. Sterkte ermee.
