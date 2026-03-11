[LIVEBLOG IRAN HIER]

Welkom bij 'Dit zegt de GeenStijl-deskundige...' met vandaag: bent u ook zo benieuwd naar wat Evert Santegoeds over de nieuwe borsten van Rachel Hazes (spoiler: dat ze nieuw zijn) zegt? Ja hè. Is niet erg hoor. Daarom hebben wij speciaal voor u een uitgebreid rapport van de GeenStijl-deskundige over de nieuwe borsten van Rachel Hazes.

"Allereerst moet worden geconstateerd dat het gaat om twee nieuwe exemplaren (toegegeven: kenners zien dat natuurlijk direct, red.), een paar dat er zo gloednieuw uitziet dat er nog een plastic verpakking omheen lijkt te zitten, maar dat toch fraai gebruind is en met een prikkelend krokant randje is vastgestikt aan de huid net boven de ribben. De ronding dan is er een van blaricumse praktijkprecisie. Onderworpen aan de bowlingbaltest scoorde de rechterborst een score van 85% rondingperfectie en de linkerborst 82,5%. Aanzienlijk hoge percentages. Dergelijke discrepantie tussen de borsten is overigens zo normaal als er überhaupt een nieuwe voorgevel aan laten metselen, daar niemand volmaakt is - zelden is iemand gezegend met een volkomen symmetrisch borstenpaar. Qua boezembekneding zit onderhavige partij op het niveau van wat in vaktermen ook wel de 'gestrekte vingerbolling' heet. De hand behoudt bij het knijpen zijn bolling en de vingers blijven goeddeels gestrekt, wat duidt op een zeer stevige vulling. Op het uitsteekvlak, ook wel de memmenmeting geheten, scoort mevrouw een 9 uit 10. Vier pasgeboren baby's van gemiddelde grootte blijven in het geheel droog onder dit afdak. Wat de afwerking betreft mag gesproken worden van puntgaaf snij-, knip- en plakwerk met als kers op de taart de zalig zoete krentjes uit de pap. Al met al buitengewoon knap en professioneel werk, om niet te zeggen een excellente exercitie."

Volgende week in 'Dit zegt de GeenStijl-deskundige...': het nieuwe achterwerk van Marijke Helwegen.