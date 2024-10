Je kunt natuurlijk zeggen: er is maar één André Hazes. Maar! Die André Hazes is al heel lang dood. En! Zijn zoon heet ook André. Maar nu heeft Rachel Hazes, de weduwe van André Hazes (de oude dus) André Hazes (de jonge dan) officieel gesommeerd dat hij zich geen André Hazes meer mag noemen en de naam André Hazes junior moet gebruiken. Dit, terwijl André Hazes gewoon André Hazes heet. Zijn officiële naam is André Gerardus Hazes. Die naam heeft hij gekregen van zijn ouders, onder wie Rachel Hazes. Die nu dus sommeert dat André Hazes zich geen André Hazes meer mag noemen. DAN HAD JE HEM EEN ANDERE NAAM MOETEN GEVEN BIJ ZIJN GEBOORTE ONTZETTENDE GECREMEERDE KROKET DAT JE D'R BENT.