Uitermate interessante ontwikkelingen in het leven van Kroket Frikandellaspeciala Hazes. Ze heeft een of andere brasserie geopend in Torremolinos (vliegen op Málaga, volg de urinelucht) en nu is Sjon de Mol aan het onderzoeken of een REALITYSERIE rond dit figuur interessant is. Ja John, dat is het. In godsnaam. Een realityserie rond een vrouw die helemaal selfmade is, echt superinteressant. We zitten nu al klaar om onze hersenen kapot te sponzen met Heineken in blik. Primetime op televisie graag, op alle zenders tegelijk, met tussendoor interviews met Rob Jetten en Frans Timmermans in zendtijd voor politieke partijen, voor extra fucks. Rachel Hazes loopt een klant mis. Rachel Hazes doet de administratie. Rachel Hazes krijgt fooi. Rachel Hazes laat een windje. We kunnen echt niet wachten tot dit prachtige idee van Talpa tot uitvoer wordt gebracht. Tot John de Mol Nederland weer een stukje gelukkiger heeft gemaakt met een realityserie over een ontzettend boeiende vrouw die heel veel dingen kan. DOE HET JOHN