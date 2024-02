Nou NU gaat de beerput los hoor, in Hilversum. Neem nou deze Anita Witzier. Die presenteerde in het Pleistoceen de Staatsloterijshow (bekend van rücksichtslos centjes uit de portemonnees van weerloze en demente omaatjes kloppen). Nou die Anita Witzier werd na een zwangerschap dus AAN DE KANT GESCHOVEN door John de Mol. Niet leuk, maar Anita Witzier heeft daarna nog 400 programma's gemaakt voor zowel Veronica als de KRO. Altijd maar overal aan tafel zitten, jezelf bij iedereen naar binnen lullen, programma's maken waar je zélf zin in hebt, meegaan in de vaart der volkeren: de Wikipediapagina van Anita Witzier is langer dan de schil van Wim. En dan nu, na 32 jaar schnabbelen, bedenkt Anita Witzier plotseling: o ja dat was niet okee. Over 1992, toen de wereld een COMPLEET andere wereld was dan nu, met striktere genderrollen, verankerde stereotypen over 'mannen' en 'vrouwen', traditionelere rolverdelingen, meer obstakels voor vrouwenrechten, enzovoorts - en dat legt Anita Witzier dan langs de meetlat van 2024. Zo werkt dat dus: NIET. EN NIEMAND HEEFT HAAR OOIT ANTWOORD GEGEVEN. "Dat is een vrij onveilige situatie." Nou nee lieve Anita, dat is het niet.