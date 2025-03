Een lift brengt je van beneden naar boven of van boven naar beneden. Je stapt in, drukt op de knop van de etage waar je zijn moet, laat je meevoeren tot grote hoogtes (of wordt weer veilig naar beneden gebracht natuurlijk) en dan... stap je weer uit. Zo simpel zou het moeten zijn, maar vandaag meldt de NOS dat op dagelijkse basis tientallen mensen VASTZITTEN in liften. De absolute horror. Zelfs liftreizen is niet meer zonder gevaar. Je moet er toch niet aan denken dat je urenlang gedwongen met een collega of een wildvreemde door moet brengen in zo'n kleine, benauwende ruimte, want ja, waar moet je het in godsnaam over hebben? Het wereldnieuws?? De tenen van Patty Brard??? Alsjeblieft niet zeg. In veel van de gevallen komt de brandweer je op een gegeven moment wel uit je lijden verlossen, vorig jaar was dat 6000 keer het geval. Anders moet je hopen, hopen en hopen dat je alleen vastzit óf dat je het goddelijke geluk hebt een een vlugge lifttechnicus à la Felix Adelaar te treffen, die je rapido redt uit de klauwen van DE LIFT.