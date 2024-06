Vrouwen voelen zich onveilig op onze ov-stations nou MISSCHIEN DAT ZE DAN EEN KEER MINDER HOERIGE KLEREN AAN MOETEN DOEN grapje. Bitt're ernst natuurlijk, want veilig door het ov, wie wil dat nou niet. Zo'n desolaat treinstation met knipperende lamp waar je hangend tussen de naalden een uur moet wachten op je vertraagde trein die bomvol zit met idioten: leuk man. Gelukkig heeft de NS een Stationsbelevingsmonitor, waar 100 paarse broeken een paar maanden op zitten te bomen, en hangt er in de trein een kaartje met een of ander ingewikkeld WhatsApp-nummer. Als je ziet dat er weer eens een conducteur wordt neergeknuppeld door een Ericvanderburger of een verward persoon stuur je gewoon een appje, en dan komt een uur later de politie opdraven. We weten wel wat ons advies is aan onze dierbare vriendinnen. Lekker met de ootoo!