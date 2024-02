Of u allemaal even wilt ophouden met het slaan, schoppen, steken en bijten van NS-personeel, want het loopt de spuigaten uit. Die kaartjesknippers proberen ook maar gewoon hun werk te doen, maar steeds vaker ontspoort de situatie. Dat leverde afgelopen jaar liefst 1.042 geweldsincidenten (+8 procent) op en de NS moest 13.000 (!) keer de politie inschakelen. Het leven in de gele burgerrups is tenslotte een spiegel van de maatschappij en die reflectie wordt er niet gezelliger op. "We zien dat problematieken in de samenleving ook invloed hebben op het gedrag op stations en in treinen. Neem de asielzoekersproblematiek, de toename van verwarde personen en de verharding in de samenleving. De trend van meer agressie en intolerantie sinds corona zien we terug in onze cijfers." Als de maatschappij uit de rails loopt, is het treinpersoneel het eerste slachtoffer zullen we maar zeggen. Terwijl deze dames en heren beste reisbegeleiders er niets aan kunnen doen dat die steeds duurdere en overvolle, gele stinkbuis weer te laat is. Onze gedachten gaan daarom vandaag uit naar deze harde werkers in het openbaar vervoer. Maar wel vanuit de auto, dat is wel zo veilig.