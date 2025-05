Iets later dan de rest maar dat zijn we van ze gewend. De NS-trein vertrekt van spoor X. Als je wat te zeiken hebt kan dat straks alleen nog op de site (werkt dramatisch) of in de app (vaak overbelast). De NS verdwijnt niet spoorloos, maar is vanaf 1 juni alleen nog op andere stations te bewonderen - de sfeer op X is namelijk 'minder aangenaam' geworden. Als de NS van X is vertrokken kan de aandacht straks weer op zaken waar ze zo goed in zijn: punctualiteit, betaalbaarheid, een zitplek, een opgeruimde trein, een werkende plee, klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid...