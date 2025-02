Dat krijg je er nou van. Omdat een briesende Giselle van niks-Cann vorige week een mailtje heeft gestuurd naar alle NOS-ondertitelaars met WAT HEBBEN JULLIE DE AFGELOPEN WEEK GEDAAN VIJF BULLETPOINTS STELLETJE STUKKELS heeft iedereen die wel iets kan ontslag genomen, en waren er alleen nog maar aan de UvA opgeleide buitenlandredacteuren overgebleven voor de vertalingen. En zo wordt 'de kettingzaag in de bureaucratie' opeens 'de kettingzaag in de democratie' en kan iedereen (wij ook weer) het hebben over de prutsers van de NOS in plaats van over de prutsers aan het hoofd van de Amerikaanse regering die serieus denken dat dit soort kleutermanagementtechnieken voor een efficiëntere overheid gaan zorgen.