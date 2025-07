We schrijven 30 juli en er zijn NU AL idioten supermarkten die kruidnoten in de schappen hebben liggen. Jumbo en Plus in het Oosten des lands doen het gewoon! Hoewel je je bij Jumbo altijd moet afvragen of het product werkelijk is wat Jumbo zegt dat het is. Of 30 juli een nieuw wereldrecord is weten we niet. Of het gaat om versgebakken kruidnoten of kruidnoten van vorig jaar weet NRC niet, en wij daarom ook niet. Wat we wel weten is dat NRC, een soort pepernoot onder de kruidnoten, dit jaar de grote aanstichter is van de kruidnotendiscussie, want daar slingeren ze dit als groot medium zomaar de wereld in. Traditioneel liggen kruidnoten pas eind augustus in de winkels maar die twee uitslovers van supermarkten slopen liever nog een Nederlandse traditie. Een Sinterklaastraditie nota bene, een feest dat al zodanig is uitgekleed dat Sint alleen nog in tabberd verschijnt in december, gestript van elke waardigheid, met een staf in z'n hol. Maar goed, om met een positieve kruid noot te eindigen: liever een kruidnotendiscussie dan een zwartepietendiscussie, nietwaar? En misschien moeten we het juist als vette winst in de cultuuroorlog zien: onze eigen winterse lekkernij verovert dan misschien (nog) niet de wereld, ze verovert wel de kalender!