Wij zijn fan van Merel Westrik . Niemand in het Nederlandse medialandschap toont zo goed aan dat je ALLES KAN, als je maar wil. Durf te dromen. We zagen Merel opklimmen van WNL-popje tot host van haar eigen talkshow op Net5. Na het daverende succes van Ladies Night klom ze wederom op tot host van haar eigen podcast (samen met een oude witte man dan) en tenslotte maakte ze de finalesprong: ze brak het glazen plafond en schopte het tot NIEUWSLEZER BIJ COEN EN SANDER. Alsof alle hoogtepunten nog niet bereikt waren, gaat Merel nu opnieuw voor een journalistieke buitenkans. Ze gaat hét NPO-bastion betreden waar de oude witte man nog met de staf zwaait. "Journaliste en presentatrice Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok dit jaar als presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR, die het programma sinds 2001 uitzendt."

Nou willen wij geen voorbarige sinterklaasdiscussies in gang zetten, maar het binnenhalen van Merel Westrik is natuurlijk een bedreiging voor een kinderfeest. Met zo'n JOURNALISTIEKE POWERHOUSE tegenover zich valt de goedheiligman in het niet. Kinderen gaan niet meer kijken voor de man op de schimmel en zijn weetikveelwelkekleur Pieten, maar zetten straks alleen nog maar hun schoen voor ICOON Merel Westrik. Tijdens de live-verbindingen met de stoomboot wordt de hoofdpiet het vuur aan de schenen gelegd op een manier waar ze bij Nieuwsuur de hik van zouden krijgen. Bovendien zal een panel met Stella Bergsma en Marije Knevel de pakjesperikelen bespreken en zich buigen over de vraag of Sinterklaas wel weet waar de clitoris zit. KORTOM: een nieuw hoofdstuk in het SUCCESVERHAAL dat Merel Westrik heet. Wij gaan kijken.