Onze Top 5 Paarden aller tijden. Op 5: Jolly Jumper van Lucky Luke. Omdat-ie altijd zo lekker eigenwijs is. Op 4: Bucephalus van Alexander de Grote. Wat een joekel! Op 3: Black Beauty. Alleen al vanwege deze cover. Op 2: Keltec Salinero van Anky van Grunsven. Wat hebben we een mooie momenten beleefd voor de televisie! En op 1: Ozosnel die vroeger Amerigo heette. ALLEEN! Het paard van Sinterklaas werd verwaarloosd door lullo Matthijs B. uit Leusden. Bij de intocht in Hellevoetsluis op 12 november 2022 (zie foto) schrokken de kinderen zich een hoedje. "Agenten die op 12 november 2022 dienst deden bij de intocht van Sinterklaas zagen dat het paard in slechte conditie verkeerde. Het dier stond instabiel, de achterbenen klapten steeds naar binnen. (...) Een getuige noemde de aanblik van het paard 'traumatisch voor kinderen'. (...) De ruggengraat en schoft van het dier waren zichtbaar, het 14-jarige paard was broodmager." En die gore Sinterklaas maar zwaaien en pepernoten uitdelen. Pak deze Matthijs B. aan en houd die Sint ook maar eens tegen bij de grens. VREDE OP PAARDE! Saskia Belleman deelt suikerklontjes uit.

Update - Dat het paard door de hoeven zakte had er volgens Matthijs B. mee te maken dat het dier was uitgegleden over pepernoten

Update - Dertig uur taakstraf voor paardenverwaarlozer Matthijs B.