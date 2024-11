Schakelen we nu rechtstreeks over naar het verschrikkelijke Vianen (bron) in het verschrikkelijke Vijfheerenlanden, waar de verschrikkelijke Sjors Fröhliich (NCRV) en de verschrikkelijke Merel Westrik (Net5) het eensch zoo vroolijke kinderfeest verder de vernieling in helpen. Het is echt allemaal geen ene fuk meer aan, en nu is ook Dieuwertje Blok foetsie wegens een neusverkleining. En weet u wat nog het allerverschrikkelijkst is? Er loopt dit jaar een GLUTENVRIJE PIET mee. Geen paarse gluten, geen gele gluten, geen roetveeggluten, maar echt 100% GLUTENVRIJ. Arme kindertjes; het is echt vijf voor twaalf op deze manier. LIVE OP het verschrikkelijke NPO3.