Het is bal in huize De Vries-Meijer. Gisterenavond keek gendervrije zoon Fluffer (5) naar het Sinterklaasjournaal en daar was plots een ziekenhuisscène met Sinterklaas te zien. Net als miljoenen andere kinderen schrok Fluffer zich helemaal de tering. Hij scheet zijn biologische HappyBear wasbare luier vol en het biologische katoenshirt in aardetinten zat ook helemaal onder. Fluffer kreeg van ellende z'n quinoa niet meer weg en tot overmaat van ramp was de yogajuf zo van slag dat ze zijn ademhalingsoefeningen niet meer kon doen. Die arme hyperventilerende Fluffer, alleen een Thomas de Trein-lepel kurkuma kon hem helpen, en tot slot kreeg-ie een lekker kopje havermelk tegen de schrik. De kranten stonden er vól van. WOEST. Woest was iedereen. En arme Fluffer, hopelijk heeft hij het daglicht gezien om ooit 6 te kunnen worden.