Een gevalletje WTF ZIJN DIT VOOR PRIORITEITEN van de gemeente Capelle aan den IJssel. Je organiseert als restaurant een gezellige sinterklaasbingo, niet eens met stoute pieten maar wel met Zanger Lorenzo, tot er plots HANDHAVERS voor je deur staan om de boel op te rollen. "Er wordt gehandhaafd omdat het in horecazaken niet zomaar is toegestaan een ’kansspel’ te organiseren in combinatie met alcohol. Daar zijn de nodige vergunningen voor verplicht." Ah ja, een kansspel. Voor je het weet zit je horecazaak natuurlijk afgeladen vol met bezopen gokverslaafden die willen meespelen voor het "zakkie nootjes’ van de notenboer op de hoek en kaas van de plaatselijke kaasboer". Sodom en Gomorra zijn er niets bij. Uiteraard is het restaurant verraden door een anonieme tipgever. Omdat wij geen zin hebben in bezoek van die Playmobil-agenten hebben we voor vanavond de StamCafé Sint-Bingo moeten afgelasten. GAAF LAND!