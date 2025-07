Okee dit topic had dus eigenlijk afgelopen zondag online moeten komen maar toen waren we druk met Douwe Bob. Daarom verplaatsten we het naar maandag maar toen waren we druk met Douwe Bob. Toen werd het dinsdag, maar toen was er iets met Douwe Bob, woensdag was er iets met Douwe Bob, gisteren ook dus sorry voor de late aankondiging maar er is dus een GeenStijl Tourpoule en als u mee wilt doen moet u, net als wij, op het laatste moment nog even snel uw ploegje in elkaar flansen. Deadline is morgen om 13u10 als de race van start gaat, meedoen is gratis maar je kunt wel leuke prijzen winnen, klik HIER, vul in, tip van ons: een jonge Sloveense renner die de afgelopen jaren al wat aardige uitslagen bij elkaar heeft gereden en LIPOWITZ, denk aan LIPOWITZ, vergeet Roglic en ga voor LIPOWITZ, hebt u dat? LIPOWITZ dus. Maar u weet het vast zelf allemaal veel beter alsdan de rest.