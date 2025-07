Over naar Frankrijk, naar de Provence, voor een koersjuweeltje van grote klasse. Het is geen Pyrenee, het is geen Alp, het is geen Puy, het is de Mont Ventoux. In het jaar des heeren 1336 (!) geboorteplaats van het humanisme, het toerisme en die malle sport genaamd bergsport. Zuigen we niet uit de duim, staat op HISTORIEK, dus is het waar. Boeien verder. We zijn vooral benieuwd wat Jonas Vingegaard nog kan doen tegen die Sloveense Slager. Verder is er geen klap meer aan, want zonder Van der Poel heeft de Tour geen smoel. LIVE bij De Belg, Eurosport en de NOS.