Ze zeggen weleens dat het een cliché is om te zeggen dat de sfeer in het Fenerbahçe-stadion op een heksenketel lijkt maar ze zeggen ook wel eens dat clichés alleen maar clichés zijn omdat ze kloppen. Wat ook weer klopt is het ROTTERDAMSE VOETBALHART en wel voor de enige stadionclub van Nederland te weten Feyenoord 1, dat vandaag dus in Istanboel tegen de club van Angstgegner José Mourinho moet spelen om een ronde verder te mogen in de voorronde van de Champions League. Leonne Stentler is er niet bij, maar dat is vooral omdat de wedstrijd word uitgezonden door Ziggo Sport, dus u hoeft nog geen boze ingezonden brieven naar de Volkskrant te sturen. Wie er ook niet bij is, is een goede spits van Feyenoord want die hebben ze niet, anders had die malle Deen al lang een basisplek gehad. Jückü vün Düm, kom er maar in!

Ga je mee naar 't stadion

Naar de ploeg van blauw en geel

Zoek een plaatsje in de HEKSENKETEL VAN ISTANBOEL

Waar je zo gezellig zit

Kijk ze komen op het veld

Een gejuich uit duizend kelen

Want je staat ervan versteld

Als die ploeg met uitgerangeerde sterren van Mourinho gaat spelen

Dan is altijd wat je hoort

HET LIED VAN FENERBAHÇE

UPDATE '41 - 0-1 Feyenoord! Watanabe kopt binnen nadat Fenerbahçe-keeper dacht dat er gefloten werd en de bal ineens vastpakte.

UPDATE '44 - 1-1, Archie Brown kopt Turkse corner binnen.

UPDATE '45+2 - 2-1 Fener. De stand over 2 wedstrijden weer gelijk.

UPDATE '55 - 3-1 FENERBAHÇE. Fred krult van flinke afstand binnen na balverlies Lotomba.

UPDATE '83 - 4-1 Fener. Feyenoord niet de Champions League in.

UPDATE '85 - 4-2 Feyenoord, Watanabe. MISSCHIEN DAN TOCH??

UPDATE 90+5 - 5-2 voor de Turken, weer na een blunder van Lotomba.

AFGELOPEN. Hel van Istanboel blijkt te heet voor Rotterdammers.