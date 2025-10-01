achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE. Champions League! Bayer Leverkusen - PSV

Vooruit nu Rood-Witten

Ja heel gek dit had dus de wedstrijd moeten zijn waarin Peter Bosz het zou opnemen tegen Erik ten Hag en dan hadden wij allemaal met van trots glimmende Nederlandse toetjes voor de tv gezeten terwijl we boerenkool met worst naar het recept van onze moeder vraten maar het mocht niet zo zijn want Erik ten Hag werd na twee speelronden alweer ontslagen. Dat kan natuurlijk hè, gewoon ingrijpen zodra het door begint te dringen dat de trainercoach niet de juiste man op de juiste plaats is dan wel niet er geen reet van kan. Neem zo'n John Heitinga, die speelt voetbal waar je spontaan van de aan de pammetjes wil, acute, aanhoudende tactiekdiaree. Er zijn Ajaxtrainers voor minder gevierendeeld onthoofd verhangen ontslagen. Afijn die zou je dus, bij wijze van spreken, nú kunnen ontslaan, en dan vanavond nog Erik ten Hag, die dus vrij is, ophalen in Haaksbergen of waar die gozer ook wonen mag. Dan zou je dus wél goed voetbal gaan spelen, en wie weet nog resultaat behalen ook. Ho wacht, we dwalen af, dit topic ging over PSV, excuus, hup Eindhoven, speel ze helemaal scheel die moffen, geen genade, meedogenloos. Boeruh!
Update 4' Hoppa, 0-1 Perisic
Update 6' Ho, die stond buitenspel, VAR grijpt in, nog steeds 0-0
Update 65' 1-0 Bayer Leverkusen, Christian Kofane maakt 'm

Tags: psv, ten hag, champions league
@Schots, scheef | 01-10-25 | 21:00 | 41 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Live Eredivisie - Kraker in De Kuip

Half drie superzondag krat op schoot, voor Feyenoord - PSV

@Pritt Stift | 11-05-25 | 14:29 | 182 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.