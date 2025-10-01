Ja heel gek dit had dus de wedstrijd moeten zijn waarin Peter Bosz het zou opnemen tegen Erik ten Hag en dan hadden wij allemaal met van trots glimmende Nederlandse toetjes voor de tv gezeten terwijl we boerenkool met worst naar het recept van onze moeder vraten maar het mocht niet zo zijn want Erik ten Hag werd na twee speelronden alweer ontslagen. Dat kan natuurlijk hè, gewoon ingrijpen zodra het door begint te dringen dat de trainercoach niet de juiste man op de juiste plaats is dan wel niet er geen reet van kan. Neem zo'n John Heitinga, die speelt voetbal waar je spontaan van de aan de pammetjes wil, acute, aanhoudende tactiekdiaree. Er zijn Ajaxtrainers voor minder gevierendeeld onthoofd verhangen ontslagen. Afijn die zou je dus, bij wijze van spreken, nú kunnen ontslaan, en dan vanavond nog Erik ten Hag, die dus vrij is, ophalen in Haaksbergen of waar die gozer ook wonen mag. Dan zou je dus wél goed voetbal gaan spelen, en wie weet nog resultaat behalen ook. Ho wacht, we dwalen af, dit topic ging over PSV, excuus, hup Eindhoven, speel ze helemaal scheel die moffen, geen genade, meedogenloos. Boeruh!

Update 4' Hoppa, 0-1 Perisic

Update 6' Ho, die stond buitenspel, VAR grijpt in, nog steeds 0-0

Update 65' 1-0 Bayer Leverkusen, Christian Kofane maakt 'm