Slecht nieuws voor mensen uit Leverkusen die zich afvragen wat half spaces nou eigenlijk precies zijn: het zal voor altijd een raadsel blijven. Erik ten Hag, de enige sterveling die het hen had kunnen uitleggen, is zojuist de laan uitgestuurd door zijn werkgever. Eeuwig zonde, want alles draait in het moderne voetbal om half spaces. John Heitinga heeft bijvoorbeeld overduidelijk geen flauw benul van wat zo'n half space behelst. Marijn Beuker doet zijn best maar weet het ook niet. Alex Kroes, guitige knaap, geen idee waar een hele space omslaat in een halve. Marcel Keizer, werd vlak voor de komst van Ten Hag naar Ajax ontslagen, hoogstwaarschijnlijk omdat hij met de beste wil van de wereld niet in staat was om een half space aan te wijzen. Wout Weghorst, weliswaar een halfie, heeft weinig gevoel voor ruimte. Steven Berghuis: nog nooit een woord over half spaces horen zeggen. Davy Klaassen speelt prachtig piano maar geeft er nooit enige blijk van zich in half spaces te hebben verdiept. Wij hebben overigens ook geen flauw idee en kunnen u dus niet helpen maar misschien is het een goed idee om die hakkelende Haaksbergenaar terug te halen naar 020.