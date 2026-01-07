VS heeft olietanker Marinera van Russische schaduwvloot in beslag genomen
Hoog op de escalatieladder
BREAKING: Russian state media reports attempts are being made to board the tanker “Marinera” (formerly Bella 1) right now. pic.twitter.com/Fv3LS0XeDm— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 7, 2026
Heibel in het Midden-Oosten, heibel in Azië, heibel in Europa, heibel in Zuid-Amerika, heibel in Afrika maar nu ook heibel op zee. Na een achtervolging van een week of twee proberen de Verenigde Staten NU de olietanker Marinera te enteren, zo meldt Reuters. Marinera kwam uit Iran en is ondanks allerlei sancties op weg naar Venezuela om olie op te halen, maar er is een extra probleempje: de Marinera vaart sinds kort officieel onder Russische vlag. Er varen kennelijk ook Russische marineschepen, waaronder een onderzeeër, in de buurt om het ding te beschermen. Toch zijn 'special forces' momenteel bezig het ding in handen te krijgen. Russisch staatsmediaclubje RT pompt beelden door van een Amerikaanse marinehelikopter bij het schip. Marinera, sinds 2024 op de Amerikaanse sanctielijst omdat het betrokken was bij oliehandel met Iran, heette tot voor kort nog Bella 1. "Ships like the Bella 1, part of a so-called shadow fleet that transports oil for Russia, Iran and Venezuela in violation of sanctions imposed by the United States and other countries, often turn off their transponders to hide their locations." Laterrrrr meer.
Update 14:20 - Marinera vaart trouwens boven Ierland / Schotland, is leeg, en probeert te vluchten naar Rusland
Update 14:29 - NBC: "The ship has been secured, according to one of the U.S. officials."
Update 14:41 - Ruslands ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan staatspersbureau RIA (een een-tweetje dus) weten de boel in de gaten te houden en dat de situatie 'abnormaal' is
Update - 14:43 - Die helikopter op de foto naast het schip is trouwens een Boeing MH-6M Little Bird. Bijnaam KILLER EGG. Zo eentje die je vrouw ook gebruikt nee grapje
Update 14:54 - Ook deelgenomen aan het gebeuren: Lockheed AC-130 gunships ('Ghostrider') en om de boel in de gaten te houden een Boeing P-8A Poseidon
Update 14:58 - VS bevestigt inbeslagname Marinera / Bella 1. Via U.S. European Command: "The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro." Plaatje van kustwachtmannetje kijkend naar roestschip hiero
Update 15:18 - De US Coast Guard heeft nóg een schip gepakt. Eentje van kernmacht Kameroen
Update 15:46 - VIDEO van het enteren van de Marinera hieronder
SCOOP - The United States is attempting to seize a Venezuela-linked oil tanker after a more two-week-long pursuit across the Atlantic— Phil Stewart (@phildstewart) January 7, 2026
The seizure, which could stoke tensions with Russia, came after the tanker, originally known as the Bella-1, slipped through a U.S. maritime…
A Boeing “Poseidon” MRA1 Maritime Patrol and Surveillance Aircraft with the Royal Air Force is currently supporting efforts to seize the Russian-flagged Iranian-linked oil tanker, Marinera, to the south of the Faroe Islands. pic.twitter.com/SExZ9O3iCK— OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026
