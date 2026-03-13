1. Was de minister bekend met de centrale rol die deze Turkse diplomaat speelt binnen ISN?

2. Vindt de minister de centrale rol die deze Turkse diplomaat speelt binnen ISN gewenst?

In het verleden is sprake geweest van een Turkse overheidsbeambte in het bestuur van ISN. Om (de schijn van) politieke aansturing van een Nederlands religieuze organisatie door Turkije te voorkomen, zijn door voorgaande kabinetten afspraken gemaakt dat diplomatieke of consulaire functionarissen geen zitting meer nemen in het bestuur van ISN. We gaan nu na wat de huidige rol is van de Turkse diplomaat in ISN.

In zijn algemeenheid: Op dit moment beraadt het kabinet zich over de te varen koers ten aanzien van het diasporabeleid van buitenlandse mogendheden en buitenlandse inmenging in gemeenschappen in Nederland. Daarin bezien we ook met welke partners er wel of niet wordt samengewerkt

3. Vindt de minister het gewenst dat het KIS, of andere instellingen die door het ministerie van SWZ worden betaald, samenwerken met ISN?

4. Vindt de minister het gewenst dat ISN via het CMO (dat wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van ISN) een belangrijke rol speelt in het contact van de Nederlandse overheid met moslims?

Voor wetenschappelijk onderzoek is het essentieel dat de onafhankelijkheid en transparantie boven iedere twijfel zijn verheven. Juist om de uitkomsten van dergelijke onderzoeken niet te schaden en te waarborgen. In de context van het KIS onderzoek ‘Opgroeien als moslimjongere in een polariserende samenleving’ vindt de minister de samenwerking van KIS met ISN-Academie geen verstandige keuze.

Het nieuwe kabinet werkt aan een herijking van de koers en prioriteiten op het gebied van inburgering, integratie en samenlevingsvraagstukken, waaronder de samenwerking met maatschappelijke partners. Op basis van die herijking zal de minister verdere conclusies trekken met welke partijen er wel of niet zal worden samengewerkt.