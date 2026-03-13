NIEUWS. Ministerie van Sociale Zaken onderzoekt rol Turkse diplomaat bij "zelfstandige" Islamitische Stichting Nederland
Er kantelt iets!
Het ministerie van Sociale Zaken onderzoekt wat de rol van diplomaat Ömer Özgül is binnen de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Dat heeft een woordvoerder van minister Aartsen laten weten aan GeenStijl naar aanleiding van ons onderzoek waaruit blijkt dat Özgül een centrale rol speelt binnen ISN. Eerder heeft de regering juist afspraken gemaakt met ISN om diplomaten en consulaire functionarissen buiten het bestuur te houden. Uit het onderzoek van GeenStijl blijkt echter dat de religieus attaché van Turkije meegaat op buitenlandse reizen van ISN, regelmatig opduikt op evenementen van de stichting en zelfs in het hoofdkantoor van de stichting aanwezig is. Het kabinet laat verder weten dat er het nadenkt "over de te varen koers ten aanzien van het diasporabeleid van buitenlandse mogendheden en buitenlandse inmenging in gemeenschappen in Nederland. Daarin bezien we ook met welke partners er wel of niet wordt samengewerkt." Het ministerie van Sociale Zaken heeft samen met ISN onderzoek naar discriminatie onder moslimjongeren gefinancierd, maar dat onderzoek is nu ingetrokken vanwege belangenverstrengeling tussen de hoofdonderzoeker en een medewerker van ISN. Dus hee. Er lijkt iets te kantelen. Complete antwoorden van het ministerie op vragen van GeenStijl na de breek.
Antwoorden ministerie
1. Was de minister bekend met de centrale rol die deze Turkse diplomaat speelt binnen ISN?
2. Vindt de minister de centrale rol die deze Turkse diplomaat speelt binnen ISN gewenst?
In het verleden is sprake geweest van een Turkse overheidsbeambte in het bestuur van ISN. Om (de schijn van) politieke aansturing van een Nederlands religieuze organisatie door Turkije te voorkomen, zijn door voorgaande kabinetten afspraken gemaakt dat diplomatieke of consulaire functionarissen geen zitting meer nemen in het bestuur van ISN. We gaan nu na wat de huidige rol is van de Turkse diplomaat in ISN.
In zijn algemeenheid: Op dit moment beraadt het kabinet zich over de te varen koers ten aanzien van het diasporabeleid van buitenlandse mogendheden en buitenlandse inmenging in gemeenschappen in Nederland. Daarin bezien we ook met welke partners er wel of niet wordt samengewerkt
3. Vindt de minister het gewenst dat het KIS, of andere instellingen die door het ministerie van SWZ worden betaald, samenwerken met ISN?
4. Vindt de minister het gewenst dat ISN via het CMO (dat wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van ISN) een belangrijke rol speelt in het contact van de Nederlandse overheid met moslims?
Voor wetenschappelijk onderzoek is het essentieel dat de onafhankelijkheid en transparantie boven iedere twijfel zijn verheven. Juist om de uitkomsten van dergelijke onderzoeken niet te schaden en te waarborgen. In de context van het KIS onderzoek ‘Opgroeien als moslimjongere in een polariserende samenleving’ vindt de minister de samenwerking van KIS met ISN-Academie geen verstandige keuze.
Het nieuwe kabinet werkt aan een herijking van de koers en prioriteiten op het gebied van inburgering, integratie en samenlevingsvraagstukken, waaronder de samenwerking met maatschappelijke partners. Op basis van die herijking zal de minister verdere conclusies trekken met welke partijen er wel of niet zal worden samengewerkt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Onderzoek belangenverstrengeling moslim-onderzoek geweigerd om belangenverstrengeling
Hebben ze een heel onderzoek naar discriminatie van moslims gedaan, is de uitkomst het keihard blootleggen van de islamiserende rot in onze instituties
GSTV. Stamcafé De Lange Arm
DENK steunt Diyanet
OM en Europol vallen Franse kantoren X binnen
Bestorming X-Bastille
GeenStijl Gebruikers Onderzoek: Onze App
Tijd voor onherstelbare verbeteringen!